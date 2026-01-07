Kötekli ve Yeniköy'e 502 milyon 28 bin TL'lik yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin hızla gelişen bölgeleri Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen 502 milyon 28 bin TL tutarındaki altyapı ve üstyapı yatırımlarını etaplar halinde sürdürüyor.

Projede 5 etap halinde yürütülen çalışmalarla Sıtkı Koçman Caddesi ve 404. Sokak başta olmak üzere yollara 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi yapılacak; ayrıca 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı, 200 metrelik dere ıslahı ve güzergâh üzerinde 2 adet menfez inşa edilecek.

Etap etap çalışmalar

Çalışmalar, etaplara göre planlanan takvimle eş zamanlı altyapı ve üstyapı imalatları şeklinde ilerliyor.

Birinci etap

Marmaris karayolu ile Üniversite B Kapı arasındaki güzergâhta içme suyu hattı imalatları, menfez yapımı ve yol altyapısı çalışmalarında sona gelindi. Elektrik altyapısına ilişkin çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor; bu sürecin ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yol ulaşıma açılacak.

İkinci etap

Üniversite B Kapı ile Yoğurtçu Parkı arasındaki alanda yağmur suyu hatları ve su deposu inşaatı sürüyor. Bu etapta ayrıca asfalt, kaldırım ve otopark cepleriyle bölgenin ulaşım ve yaya düzeni yeniden tasarlanıyor. Birinci etabın tamamlanmasının ardından burada çalışmaların hız kazanması öngörülüyor.

Üçüncü etap

Yoğurtçu Parkı ile Kötekli Salih Zeki Gür İlkokulu arasındaki güzergahta altyapı çalışmalarına paralel olarak park düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve yeşil alan uygulamaları hayata geçirilecek. Bu etap yaz tatili dönemine göre planlanarak esnaf ve öğrencilerin günlük yaşamının en az etkilenmesi hedefleniyor.

Dördüncü etap

Yoğurtçu Parkı ile Yörük Market arasındaki alanda yağmur suyu ana hatları, asfalt, kaldırım ve otopark düzenlemeleri ikinci etabın tamamlanmasının ardından uygulanacak.

Beşinci etap

Yörük Market’ten AFAD güzergâhı üzerinden Yeniköy Meydan’a kadar uzanan alanda dere ıslahı ve yağmur suyu imalatları başlatıldı. Kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor; bu etapta bisiklet yolları, sıcak asfalt yol, geniş kaldırımlar ve büyük otopark alanlarının inşa edilmesi planlanıyor. Çalışmaların Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sivil halkın görüşleri

Üniversite öğrencisi İbrahim Doğukan Özüpak, "Çalışmaların sürdüğü dönem bizler için elbette kolay değil. Ancak uzun süredir Kötekli’de ihtiyaç duyduğumuz yeşil alanların ve sosyal donatıların hayata geçirilecek olması bizleri mutlu ediyor. Ayrıca geçmişte yaşadığımız su baskınları ve altyapı sıkıntıları da yapılan çalışmalar sayesinde sona erecek. Kötekli daha güvenli ve konforlu bir bölgeye kavuşacak" dedi.

Üniversite öğrencisi Emirhan Yılmaz ise "Altyapı ve üstyapı açısından çok kapsamlı ve önemli bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar sırasında günlük yaşamda bazı zorluklar yaşıyoruz ancak proje tamamlandığında Kötekli’de uzun süredir kronikleşmiş sorunların çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Funda Çelik, "Kış aylarında olduğumuz için bizim açımızdan biraz zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağına ve sağlam bir altyapı ile üstyapı oluşturulacağına inanıyoruz. Sabırla çalışmaların sona ermesini bekliyoruz" dedi.

Kötekli sakinlerinden Hasan Aktaş ise, "Her işin bir zorluğu var. Şu an cefasını çekiyoruz ama tamamlandığında sefasını süreceğiz. Bu çalışma için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bir yıl sonra burası çok daha güzel bir bölge olacak" diye konuştu.

Yetkili açıklamaları

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, "Öncelikle mahallemize yapılan bu önemli yatırım için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman küçük aksaklıklar yaşansa da çalışmalar genel olarak planlandığı şekilde ilerliyor. Önceden yollarımız bozuktu ve güvenli olmayan noktalar vardı. Yapılan altyapı çalışmalarıyla özellikle su baskınlarının önüne geçilecek ve güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir Kötekli’ye kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu bölgelerde hayata geçirdiğimiz yatırımlar, günlük ihtiyaçların ötesinde, nüfus artışı ve kentleşme sürecini dikkate alan bütüncül bir planlama anlayışıyla yürütülüyor. Amacımız, bugün yapılan her çalışmanın yarın da sorunsuz şekilde hizmet vermesini sağlamak." dedi.

Başkan Aras ayrıca, "Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile dere ıslahı gibi temel altyapı unsurlarını güçlendirerek, yollarımızı ve kaldırımlarımızı daha dayanıklı hale getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Kötekli ve Yeniköy, ulaşımı rahat, altyapısı güçlü ve yaşam standartları yüksek bir bölge haline gelecek" dedi. Aras, çalışmalar süresince gösterilen anlayış için bölge halkına teşekkür ederek, sahada görev yapan ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ve Muğla’yı her yönüyle daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefinden kararlılıkla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE’NİN KÖTEKLİ VE YENİKÖY BÖLGELERİNDE ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA UZANAN 502 MİLYON 28 BİN TL YATIRIMIN ÇALIŞMALARINA ETAPLAR HALİNDE DEVAM EDİYOR.