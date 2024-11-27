Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi TBMM'de Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin görüşmelerinden önce, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, düzenlemenin "Anayasa'ya aykırı" olduğunu öne sürerek, usul tartışması açılmasını istedi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, lehte ve aleyhte olmak üzere milletvekillerine söz verdi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, teklifin Anayasa'ya aykırı olmadığını, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildiğini dile getirdi. Eldemir, "Eğer teklifin herhangi bir maddesinde Anayasa'ya aykırılık iddianız varsa, maddeler görüşülürken ilgili maddeye ilişkin Anayasa'ya aykırılık önergesi verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kanun teklifinin 9'uncu ve 16'ncı maddeleri ile ilgili Anayasa'ya aykırılık önergesi verdiklerini belirterek, bu maddelerin geri çekilmesini talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 9'uncu madde ile ilgili olarak Anayasa'nın 124'üncü maddesinin verdiği yetkilere atıfta bulunarak, Bakanlığın bu konuda yetkisiz olduğunu savundu. Zeybek, "Hiçbir organ, kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetkiyi kanunlarla kullanamaz." dedi.

Milletvekilleri arasındaki tartışmaların ardından Meclis Başkanvekili Bozdağ, teklifin görüşmelerine devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Düzenlemenin Toplumsal Yansımaları

Teklifin tümü üzerine söz alan DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, düzenlemenin toplumsal ihtiyaçlara karşı etkili olmadığını savunarak, afet risklerine karşı güvenli yaşam alanı oluşturma hedefinden uzak olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, iktidarın hızlı yasalaştırma çabalarını eleştirerek, acil çıkarılan kanunların beraberinde yeni sorunlar getirdiğini belirtti. Beyaz, "Hızlı kanun yapma çabası, muhalefet partisi milletvekillerinin yeterince çalışma yapmasına engel olmaktadır." dedi.

Proje ve Denetim Süreçleri

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, teklifin kırsal kalkınma ve kentsel dönüşüm alanlarında önemli katkılar sunmayı hedeflediğini vurguladı. Konal, mevcut projelerin tamamlanması için yasal sürelerin uzatılmasının sağlanacağını ifade ederek, "Kırsal altyapı projelerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Konal ayrıca, yapı güvenliğini artırmayı ve denetim süreçlerini daha etkin hale getirmeyi amaçladığını belirterek, "Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yapıların güvenliği kritik önemdedir." dedi.

Köylülerin Haklarının Korunması

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklifteki köylüler için düzenleme ile ilgili, "Bu, köyde yaşayan vatandaşlarımızın taksitlerini ödemedi diye haklarını ellerinden alalım mı?" şeklinde bir eleştiride bulundu. Demir, imar planlarının düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından birleşim, saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.