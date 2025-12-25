Köyceğiz'de Kadınlara Özel Regaib Kandili Programı

Toparlar Mahallesi Merkez Camii ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Toparlar Mahallesi Merkez Camii kadınlara yönelik bir Regaib Kandili programına ev sahipliği yaptı. Program, kadın cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Vaizi Emine Okulu programda Regaib Kandili’nin anlam ve önemine dair bir sohbet sundu. Okulu, üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve iç muhasebe açısından taşıdığı değeri vurguladı.

Program kapsamında, Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Katılımcılar manevi bir atmosferde programı takip etti.

Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi ve katılımcılar kandilin ruhuna uygun bir şekilde geceyi tamamladı.

KÖYCEĞİZ’DE KADINLARA YÖNELİK REGAİB KANDİLİ PROGRAMI DÜZENLENDİ