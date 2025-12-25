DOLAR
Köyceğiz'de Kadınlara Özel Regaib Kandili Programı

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde, İlçe Vaizi Emine Okulu'nun sohbeti ve Köyceğiz Müftülüğü kadın görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile kadınlara özel Regaib Kandili programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:07
Toparlar Mahallesi Merkez Camii ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Toparlar Mahallesi Merkez Camii kadınlara yönelik bir Regaib Kandili programına ev sahipliği yaptı. Program, kadın cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Vaizi Emine Okulu programda Regaib Kandili’nin anlam ve önemine dair bir sohbet sundu. Okulu, üç ayların manevi iklimine dikkat çekerek bu mübarek gecelerin ibadet, dua ve iç muhasebe açısından taşıdığı değeri vurguladı.

Program kapsamında, Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan kadın din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler icra edildi. Katılımcılar manevi bir atmosferde programı takip etti.

Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi ve katılımcılar kandilin ruhuna uygun bir şekilde geceyi tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

