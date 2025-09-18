Köyceğiz İmar Yolsuzluğu Soruşturmasında 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahte yapı kullanım belgesi düzenleme iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma, Ö.Ö.'nün ifadesiyle genişledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:12
Muğla'da sahte yapı kullanım belgesi düzenledikleri iddiası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladıkları iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı belediye çalışanları ve Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö. hakkında gelen CİMER ihbarı üzerine başlattığı imar yolsuzluğu soruşturmasını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Ö.Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma genişletildi. Buna göre; Metin Y. İstanbul'da, oğlu Melikcan Y. ise Köyceğiz'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yakınlarının İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki bekleyişi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

