Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu Zaferler Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu Zaferler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Mahalle ziyaretinde talepler not alındı, okullar ve gaziler ziyaret edildi

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, mahalle ziyaretleri kapsamında Zaferler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kumcu'ya ilgili kurum amirleri de eşlik etti ve vatandaşların sorunları ile talepleri dinlendi.

Toplantıda, ilgili kurum amirleri vatandaşların ilettiği her talebi tek tek not aldı. Kaymakam Kumcu, tespit edilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Vatandaşlar, Kaymakam Kumcu’nun ziyareti ve gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

Kaymakam Kumcu ayrıca Zaferler Mahallesi’ndeki Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokulu ziyaret ederek okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Okul yönetiminden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kumcu, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Kaymakam Kumcu, kurum amirleri ile birlikte mahallede ikamet eden Gazi Mustafa Yerlikaya ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Doğan'ı da ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

