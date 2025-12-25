DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu Zaferler Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Zaferler Mahallesi'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, okulları gezdi ve gazileri ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:41
Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu Zaferler Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu Zaferler Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Mahalle ziyaretinde talepler not alındı, okullar ve gaziler ziyaret edildi

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, mahalle ziyaretleri kapsamında Zaferler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kumcu'ya ilgili kurum amirleri de eşlik etti ve vatandaşların sorunları ile talepleri dinlendi.

Toplantıda, ilgili kurum amirleri vatandaşların ilettiği her talebi tek tek not aldı. Kaymakam Kumcu, tespit edilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Vatandaşlar, Kaymakam Kumcu’nun ziyareti ve gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

Kaymakam Kumcu ayrıca Zaferler Mahallesi’ndeki Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokulu ziyaret ederek okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Okul yönetiminden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kumcu, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Kaymakam Kumcu, kurum amirleri ile birlikte mahallede ikamet eden Gazi Mustafa Yerlikaya ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Doğan'ı da ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI KUMCU, ZAFERLER MAHALLESİ’NDE HALKI DİNLEDİ

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI KUMCU, ZAFERLER MAHALLESİ’NDE HALKI DİNLEDİ

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMI KUMCU, ZAFERLER MAHALLESİ’NDE HALKI DİNLEDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet İnönü, Ölümünün 52’nci Yılında Anıtkabir’de Anıldı
2
Prof. Dr. Soner Solmaz: Kan Tahlili Hayat Kurtarabilir
3
Mersin'de Mobil Kuaför Aracı 30 Bin 711 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi
4
Adana'da 21. Başkent KBB Günleri: Yüz Felcinde Rekonstrüksiyon
5
Nilüfer'de Beyin Sağlığı: Alzheimer, Demans ve Parkinson Uyarısı
6
A Takımı: Halkevi'nin 3D Animasyonu ile Afet Bilinci Anlatılacak
7
Kızılcapınar Camii'nde Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması