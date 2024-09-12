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Kozani'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Yunanistan'ın Kozani kentinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:48
Kozani'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kozani'de Orman Yangını Çıktı

Yunanistan'ın Kozani şehrindeki Vlasti bölgesinde çıkan orman yangınına karşı hem karadan hem de havadan hızlı bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangına Müdahale

Yerel basında yer alan haberlere göre, yangının öğle saatlerinde başladığı, 30 itfaiyeci, 7 itfaiye aracı, 3 uçak ve 2 helikopter ile kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildiriliyor. Yangının, bölgedeki tarihi manastıra yaklaştığı belirtiliyor.

Bakan Kikilias'ın Değerlendirmesi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, daha önce yaptığı açıklamalarda 2024 yılı itibarıyla ülke genelinde çıkan orman yangınlarının sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında arttığını ifade etti. Bakan, itfaiye ekiplerinin yılın başından beri 4 bin yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

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