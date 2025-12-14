DOLAR
Kozlu'da 'Eşime neden baktın?' tartışması: Genç bıçaklanarak öldü, zanlı tutuklandı

Zonguldak Kozlu'da çıkan tartışmada Murat Yangun (28) bıçaklandı; şüpheli Cem Ç. (51) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:44
Kozlu'da 'Eşime neden baktın?' tartışması: Genç bıçaklanarak öldü, zanlı tutuklandı

Kozlu'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: Zanlı tutuklandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, bir tekel bayisi önünde çıkan tartışma sonucu 28 yaşındaki Murat Yangun hayatını kaybetti; olaya karışan şüpheli Cem Ç. tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün gece Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerindeki tekel bayisinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ç. (51) ile Murat Yangun (28) arasında "Eşime neden baktın?" sözleriyle başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yangun, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olayı ayırmaya çalışan tekel bayii işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkânlarıyla gittiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde akciğer sönmesi nedeniyle entübe edildi. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve yargılama

Olayın ardından polis ekipleri tarafından Cem Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Cem Ç., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze ve yakın bilgi

Murat Yangun’un geçtiğmiz ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Yangun’un cenazesi, yarın Taşbaca Mahallesi Askeritepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

