KPDK, Vedat Işıkhan Başkanlığında Toplandı: Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Vurgusu

KPDK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı; sendikalaşma, 8. Dönem Toplu Sözleşme sosyal hakları ve reform vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 20:29
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta toplandı. Toplantıda kamuda sendikalaşma, toplu sözleşme süreci ve yürütülen reformlar ele alındı.

Işıkhan'ın değerlendirmeleri

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada 2002 yılında kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47 olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde bu oranın yüzde 77 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hayata geçirilen sosyal haklara ilişkin şunları söyledi:

"Çeşitli ünvanlarda bulunan personelin özel hizmet tazminatı, ek ödemeleri, ek ödenekleri gibi mali haklardaki artışların yanı sıra engellilere yönelik kamu konutlarından yararlanmada ilave süre, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline kreş hizmeti sağlamasında pozitif ayrımcılık, yükseköğretim disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunması gibi çok sayıda sosyal haklarda da iyileştirmelere gittik."

Reformlar ve sosyal diyalog

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarının 2002'den bu yana özellikle kamu görevlileri sendikacılığında önemli değişiklikler gerçekleştirdiğini vurguladı. Bakan şunları ifade etti:

"Bu değişiklikler memur sendikalaşma oranlarını önemli ölçüde artırdı. Sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek Bakanlık olarak gerek işçi gerek memur sendikalarımızla her türlü iletişim kanallarını açık tuttuk. Üçlü Danışma Kurulu toplantıları olsun diğer sosyal diyalog mekanizmaları olsun hep sosyal taraflarla görüş alışverişi içinde olduk. Bu süreçte çok sayıda reformlara öncülük ettik. Bunlardan en önemlisi kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa değişikliğidir."

Kamuda yönetim değişiklikleri ve haklar

Bakan Işıkhan, AK Parti hükümetlerinin kamu personel yönetiminde, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere pek çok düzenlemeye imza attığını belirtti. Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi gibi adımların, çözüm bekleyen konuları giderdiğini söyledi.

Işıkhan ayrıca, memurların başörtüsü yasağı gibi uygulamaların kaldırıldığını vurgulayarak, "Hükümetimiz, her bir vatandaşının özgürlüğünü ve refahını temel mesele olarak gündeme alıp sorunlara çare olmuş ve ayrımcılıkların önüne demokrasi kalkanıyla siper olmuştur." dedi.

Geleceğe yönelik taahhüt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde AK Parti hükümetlerinin sorun çözücü bir yaklaşımı benimsediğini kaydeden Işıkhan, kapanışta şu sözü yineledi:

"Gelecekte de yine bugünkü gibi durmaksızın hizmet üretmeye, vatandaşlarımıza çare olmaya devam edeceğiz."

