KPSS A Grubu alan bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 13-14 Eylül 2025 tarihlerindeki KPSS A Grubu alan bilgisi oturumları için sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr'den erişime açtı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:14
ÖSYM duyurdu: Bina ve salon atamaları tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu alan bilgisi oturumları için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Eylül'de yapılacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ve 14 Eylül'de yapılacak Alan Bilgisi 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

İlgili adayların sınav giriş belgelerini kontrol edip, sınav günü ve sınav yeri bilgilerini teyit etmeleri önem taşıyor.

