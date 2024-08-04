KPSS ÖABT Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı

2024-KPSS ÖABT Soruları Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu.

Erişim Bilgileri

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre, 2024-KPSS ÖABT'ye katılan adaylar, temel soru kitapçıklarının diziliminde yer alan tüm sınav sorularına 10 gün boyunca erişim sağlayabilecekler. Adayların sorulara erişim süreci 14 Ağustos 2024 tarihi ve saat 23.59'da sona erecek.

Ayrıca, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her bir test için %10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.