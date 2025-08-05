KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

İŞKUR'dan Tarihi İstihdam Duyurusu

Türkiye'de iş arayan on binlerce vatandaşı doğrudan ilgilendiren tarihi bir istihdam duyurusu gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde 81 ilde yürütülecek, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayan dev bir personel alım kampanyası başlattığını duyurdu. Ağustos 2025 itibarıyla açılan ilanlar çerçevesinde toplam 103 bin 662 kişiye yeni iş fırsatları sunulacağı ifade edildi.

Geniş İstihdam Fırsatları

Davranışsal ekonomideki canlılığı ve sektörel talepleri karşılamak amacıyla başlatılan bu geniş çaplı alım, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlar için umut oldu. Temmuz 2025 verilerine göre, 100 bini aşkın açık iş pozisyonu mevcutken, İŞKUR'un bu duyurusu, istihdam ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstleniyor.

KPSS Şartı Olmadan Başvuru Fırsatı

KPSS şartının olmaması, farklı eğitim düzeylerinden ve yetenek gruplarından çok daha geniş bir aday kitlesinin başvurmasına imkan sağlıyor.

Hangi Şehirlerde Personel Alımı Yapılacak?

İŞKUR'un yayımladığı 103 bini aşkın ilanda, hizmet sektöründen sanayiye, sağlıktan turizme kadar farklı alanlarda personel ihtiyacı olduğu görülüyor. Özellikle bazı meslek gruplarına olan talep oldukça yüksek. En çok aranan pozisyonlar aşağıda sıralanmıştır:

Temizlik Personeli: Ofisler, hastaneler, okullar ve fabrikalar için temel bir gereklilik.

Ofisler, hastaneler, okullar ve fabrikalar için temel bir gereklilik. Güvenlik Görevlisi: Siteler, alışveriş merkezleri ve kurumsal binalarda istihdam için gerekli.

Siteler, alışveriş merkezleri ve kurumsal binalarda istihdam için gerekli. Şoför: Makam şoförlüğünden dağıtım personeline kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç var.

Makam şoförlüğünden dağıtım personeline kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç var. Garson ve Aşçı: Turizm ve yeme-içme sektörünün kritik pozisyonları.

Turizm ve yeme-içme sektörünün kritik pozisyonları. Ofis Personeli ve Muhasebeci: Şirketlerin idari işlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyuluyor.

Şirketlerin idari işlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyuluyor. Çağrı Merkezi ve Müşteri Temsilcisi: İletişim becerisi yüksek adaylar için önemli fırsatlar sunulmakta.

İstihdamın en yoğun olduğu şehirler arasında İstanbul başı çekiyor. Türkiye'nin ekonomik merkezi olan İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip ediyor.

İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS şartı aranmamakla birlikte her pozisyonun kendi başvuru koşulları (eğitim durumu, yaş sınırı, sertifika, deneyim vb.) bulunmaktadır.

İŞKUR üzerinden açık iş ilanlarına başvuru yapma süreci oldukça basittir. Aşağıda adım adım başvuru rehberi yer almaktadır: