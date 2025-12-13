Kral III. Charles'tan Umut Verici Haber: Kanser Tedavisi Azaltılacak

İngiltere Kralı III. Charles, duygusal bir görüntülü mesaj yayımlayarak devam eden kanser tedavisine ilişkin güzel haberleri paylaştı. 2024 yılı şubat ayında kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamasından bu yana ilk kez sağlık durumu hakkında önemli bir güncelleme verdi.

Kral Charles, tedavisinin olumlu yanıt verdiğini ve doktorların kanser tedavisini kademeli olarak azaltacağını duyurdu. Mesajında, "Bugün sizlerle güzel bir haber paylaşacağım. Erken teşhis, etkili müdahale ve doktorların talimatlarına uyum sayesinde, yeni yılda kanser tedavi programım azaltılabilecek" sözlerine yer verdi.

Açıklamasında, bu gelişmenin hem kendi açısından bir lütuf olduğunu hem de "son yıllarda kanser tedavisinde elde edilen önemli ilerlemenin bir göstergesi" olduğunu belirten Kral Charles, bunun "aralarından hayatlarının bir noktasında kanser teşhisi alacak yüzde 50’lik kesime cesaret vermesini umduğunu" ifade etti.

Hangi tür kanserle mücadele ettiği açıklanmayan Kral Charles, erken teşhisin önemine vurgu yaptı: "Erken teşhisin benim durumum söz konusu olduğunda ne denli büyük bir fark oluşturduğunu bizzat biliyorum. Bu, tedavi görürken bile dolu ve aktif bir hayat sürmemi mümkün kıldı."

Kral, Channel 4 tarafından desteklenen "Stand Up to Cancer" kampanyası için önceden kayda aldığı videoda erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları, hangi kanser türüne ilişkin tarama programına uygun olduklarını anlamalarına yardımcı olan bir çevrimiçi araçtan faydalanmaya teşvik etti.

Halka yönelik çağrısında Kral Charles, "Aralık ayındayız ve geride kalan yılı değerlendirirken, önümüzdeki yıl için alacağımız kararlar çerçevesinde, kanserin erken teşhisine yardımcı olma konusunda her birimizin üzerine düşeni yapacağına söz verebilmesini diliyorum. Çünkü, sizin hayatınız ya da sevdiğiniz birinin hayatı buna bağlı olabilir" dedi.

Buckingham Sarayı’ndan bir sözcü, "Majesteleri, tedaviye olağanüstü derecede iyi yanıt verdi ve doktorları, devam eden uygulamaların artık ihtiyadi bir aşamaya geçmesini tavsiye ettiler. Bu durum, süregelen iyileşmenin korunması ve önceliklendirilmesi amacıyla sürekli olarak izlenecek ve gözden geçirilecektir" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, "Kral, tedavisi boyunca her zaman sağlık ekibinin tavsiyelerine uydu ve aktif bir yaşam sürmeye devam edebiliyor olmaktan büyük bir teselli ve cesaret aldı. Resmi görevlerinin tamamını yerine getirebilmesi, kamusal etkinliklere ve yurt dışı ziyaretlerine devam edebilmesi, iyileşme yolculuğunun son derece hayati bir parçası olan pozitif ruh haline büyük ölçüde katkı sağladı" dedi.

Özetle, Kral III. Charles'ın paylaştığı son mesaj, tedavisindeki olumlu seyrin ve erken teşhisin etkisini vurgularken halka tarama ve erken müdahale çağrısını tekrarladı.

