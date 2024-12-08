Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Açıldı

Çocuklar için eğlenceli bir deneyim sunan Kral Şakir temalı oyun parkı, Palladium AVM'de kapılarını açtı. Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu'nun yarattığı bu karakter, çocukların kalbinde önemli bir yere sahip.

Macera Dolu Oyun Alanları

Cartoon Network Türkiye’nin ilk Türk yapımı çizgi dizisinde yer alan Şakir ve arkadaşlarının dünyası, oyun parkında da hayat buldu. Çocuklar, dizideki mekanlarda oyun oynayacak, etkinliklere katılacak ve sürprizlerle dolu anlar yaşayacak.

Varol Yaşaroğlu'ndan Açıklamalar

Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kral Şakir, artık bir milli kahramanımız haline geldi. Türkiye'de bu anlamda lisanslı bir tema park daha önce pek yoktu." ifadelerini kullanarak, çocukların Kral Şakir’in maceralarını birebir deneyimleme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Çocuklar İçin Eşsiz Bir Deneyim

Yaşaroğlu, Kral Şakir temalı parkta çocukların Fil Necati'nin mutfağında keyifli anlar yaşayacaklarını da vurguladı. "Çocuklar burada hayal dünyalarında kaybolacak," diyerek, parkın sunduğu deneyimi özetledi.

Küresel Başarı Hedefi

Yaşaroğlu, iki buçuk yıl içerisinde Türkiye'nin birçok şehrine yayılacaklarını ifade ederek, Kral Şakir'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere 23 ülkede yayınlandığını, Rusya'da da büyük bir başarı elde ettiğini belirtti. "Kral Şakir, milli gururumuzun ötesinde bir dünya markası haline gelecek," dedi.

Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu'nun kaleme aldığı çocuk karakteri "Kral Şakir"in ilk temalı oyun parkı Palladium AVM'de açıldı.

Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu'nun kaleme aldığı çocuk karakteri "Kral Şakir"in ilk temalı oyun parkı Palladium AVM'de açıldı.