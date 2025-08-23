Krema ve Kaymak Tebliği Yayımlandı: Üretim ve Etiketleme Kuralları Yenilendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni Krema ve Kaymak Tebliği yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, krema ve kaymak üretimi ile bu ürünlerin etiketlenmesine ilişkin esasları yeniden düzenliyor.

Üretim kriterleri ve hammadde

Tebliğ kapsamındaki ürünler inek, koyun, keçi veya manda sütünden elde edilecek. Fermente veya ekşi krema üretiminde kullanılacak laktik asit bakterilerinin, son tüketim tarihine kadar ürün içinde canlı ve aktif olması gerekiyor.

Coğrafi işaretle tescil edilen krema ve kaymaklar, gıda mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescilde belirtilen özelliklerine göre piyasaya arz edilecek.

İçerik sınırlamaları ve taklit-tağşiş

Tebliğe göre piyasaya arz edilen ürünlerde süt yağı dışında hiçbir hayvansal yağ ve bitkisel yağ bulunmayacak. Ürünlere süt proteini dışındaki protein ilave edilemeyecek. Çeşnili işlem görmüş kremalarda taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi, kaymak ürününde ise doğrudan çeşni maddesi kullanılamayacak.

Etiketleme, reklam ve sunum kuralları

Etiketleme esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tebliğ kapsamı dışında kalan ve benzer amaçla üretilen ürünlerin etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda "krema" ifadesine yer verilemeyecek. Ayrıca "işlem görmüş krema" ifadesi gıdanın adı olarak kullanılamayacak; bu ürünlerin adı, ürün özelliğine uygun tanımlamalara göre belirtilecek.

Çeşnili işlem görmüş kremalarda kullanılan çeşni maddesi ve yüzde miktarı, gıdanın adı ile birlikte temel görüş alanında yazılacak. Fermente, ekşi veya asitlendirilmiş krema üretiminde enzim kullanılması durumunda ise söz konusu enzim, etiketin bileşen listesinde veya bileşen listesinin altında belirtilecek.

Krema ve kaymak üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda, türün adı gıdanın adı ile birlikteinek, koyun, keçi ve manda sütlerinden veya kremalarından üretilmiştir." gibi ifadelerle yer alabilecek; ancak bu durumda türlere ait görsellere etikette yer verilemeyecek.

Sürülebilir kremanın etiketinde gıdanın adı, yüksekliği en az 3 milimetre olan punto büyüklüğündeki karakterlerle belirtilecek.

Geçiş süreci

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, söz konusu hükümlere uyum için 31 Aralık'a kadar süre verildi. Bu tarihten önce üretilen ürünler ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunmaya devam edebilecek.