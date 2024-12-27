Kremlin, Azerbaycan Uçağı Düşmesi Soruşturması Tamamlanmadan Değerlendirme Yapamayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağıyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Peskov, bir gazetecinin düşen uçak konusunda Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov’un Rusya’dan özür talebiyle ilgili sorusunu yanıtladı. Söz konusu açıklamadan haberdar olduğunu söyleyen Peskov, önceki açıklamalara ekleyecek yeni bir şey olmadığını kaydetti.

Peskov, “Bu havacılık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturmadan sonuç çıkana kadar kendimizi herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip görmüyoruz. Bunu yapabilecek havacılık otoritelerimiz var ve bunu da yapmayacağız. Bilgi ancak onlardan gelebilir.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağının Rus 'Pantsir-S' hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Azerbaycan uçağı, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi bir uçaktır ve 25 Aralık’ta düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişinin bulunduğunu belirtmişti. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştur.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus 'Pantsir-S' hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını da doğrulamışlardır.