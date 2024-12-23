Kremlin'den Esed'in Eşine İlişkin Boşanma İddialarına Açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Önemli Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de devrilen lider Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını bildirdi.

Gazetecilere Cevap Verdi

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, "Esed’in eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna "Hayır, bu gerçek değil." yanıtını verdi.

Ukrayna ile İlgili Gelişmeler

Bunun yanı sıra, Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün gerçekleştirilen görüşmesini hatırlatarak, Ukrayna'daki durum, ikili ilişkiler ve enerji konularının ele alındığını açıkladı.

Doğal Gaz İle İlgili Tartışmalar

Gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı hakkında da konuşan Peskov, "Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı. Ayrıca, gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi ihtimalinin görüştürüldüğünü ifade etti.