DOLAR
35,22 -0,05%
EURO
36,72 -0,01%
ALTIN
2.965,75 0,08%
BITCOIN
3.385.880,31 -0,66%

Kremlin'den Esed'in Eşine İlişkin Boşanma İddialarına Açıklama

Kremlin, Esma Esed'in boşanmak istediği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:23
Kremlin'den Esed'in Eşine İlişkin Boşanma İddialarına Açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Önemli Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de devrilen lider Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in boşanmak istediği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını bildirdi.

Gazetecilere Cevap Verdi

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, "Esed’in eşinin boşanmak ve Rusya’dan gitmek istediği yönündeki iddialar gerçek mi?" sorusuna "Hayır, bu gerçek değil." yanıtını verdi.

Ukrayna ile İlgili Gelişmeler

Bunun yanı sıra, Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Slovakya Başbakanı Robert Fico ile dün gerçekleştirilen görüşmesini hatırlatarak, Ukrayna'daki durum, ikili ilişkiler ve enerji konularının ele alındığını açıkladı.

Doğal Gaz İle İlgili Tartışmalar

Gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı hakkında da konuşan Peskov, "Burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu." ifadelerini kullandı. Ayrıca, gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi ihtimalinin görüştürüldüğünü ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Engelli ve TMSY Kapsamında 32 İşçi Alımı Yapıyor
2
Yeni Zelanda, Cook Adaları Pasaport Talebini Reddetti
3
Meteorolojiden Ege ve İç Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'na Konuk Olacak
5
Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
6
İsrail, Slovakya'ya 582 Milyon Dolarlık Hava Savunma Sistemi Satışı Gerçekleştirdi
7
Adana'da 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' Başladı: 39. Buluşma

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek