Kremlin: Putin'in Güvenliği İçin Sürekli Önlemler Alınıyor

Kremlin, Putin'in Güvenliği İçin Sürekli Önlemler Alındığını Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi. Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güvenlik Önlemleri Hakkında Açıklama

Peskov, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendirirken, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor," şeklinde konuştu.

Su-35 Uçakları Hakkındaki İddialar

Bunun yanı sıra, Peskov, Rusya'nın Su-35 tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.