Kremlin: Putin, Trump ve Zelenskiy ile Zirve İçin Anlaşma Yok

Kremlin: Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için anlaşma yok

Uşakov: Alaska görüşmesinin temeli Witkoff'un ziyaretleriyle atıldı, ancak üçlü zirveye dair net mutabakat yok

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile üçlü ya da ikili bir zirve için anlaşmaya varmadığını açıkladı.

Uşakov, Rossiya devlet kanalına verdiği demeçte, Putin ile Trump arasındaki Alaska görüşmesinin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaştı. Buna göre, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında üzerinde durulan konular, iki lider arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu.

Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti, özellikle de son ziyareti sırasında edinilen her şey, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Bunun ardından liderler sonra nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Kremlin danışmanı, hem ABD hem de Rus tarafının söz konusu anlaşma üzerinde çalıştığını ve bu çerçevede diğer liderlerle temaslar kurulduğunu belirtti. Ancak, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesini yükseltmeye yönelik henüz somut bir önerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Uşakov, seviyeyi yükseltme fikrinin liderler arasındaki telefon görüşmesinde gündeme geldiğini ve daha sonra Alaska görüşmesinde tekrar ele alındığını söyledi. Ayrıca Amerikalıların bu konuyu kendi içlerinde görüşeceklerini ve sonrasında Moskova'ya bazı önerilerde bulunacaklarını bildirdiklerini aktardı.

Uşakov, basında yer alan üçlü zirve veya Putin ile Zelenskiy arasında doğrudan bir görüşme yapıldığı yönündeki haberlerin, bilinen mutabakattan farklı olduğunu vurgulayarak, "Şimdilik basında yayınlananlar tam olarak anlaştığımız gibi şeyler değil. Şimdi üçlü bir görüşmeden, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeden bahsediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok." dedi.