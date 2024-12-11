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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov, İsrail'in Suriye saldırılarının durumu istikrara kavuşturmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:24
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'deki İstikrarsızlığa Dikkat Çekti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, İsrail'in Suriye üzerindeki saldırılarının, mevcut istikrarsız durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Sahadaki Gerçekler Üzerinden İlerleme Vurgusu

Peskov, "(İsrail'in) Golan Tepeleri ve tampon bölgelerdeki saldırıları, halihazırda istikrarsızlaşan Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmayacak" şeklinde konuşarak, Suriye'deki olayların gelişimine zamanında destek sağladıklarını hatırlattı. Ayrıca, olayların seyri nedeniyle mevcut duruma layık olunduğunu ve artık sahadaki gerçekler üzerinden ilerlenmesinin şart olduğunu ifade etti.

İstikrar Çağrısı

Peskov, Suriye'deki durumu meşru bir yöne yönlendirmek amacıyla mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşulması gerektiğinin altını çizdi. İlgili gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Suriye’de durumu kontrol edenlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Üslerimiz ve diplomatik misyonlarımız orada bulunduğu için bu gerekli" dedi.

Rusya’nın Güvenlik Çıkarları

Peskov, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını sağlamak için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerine dair güvence vererek, (Ukrayna'daki) Özel askeri operasyonun ülke için mutlak bir öncelik olduğunu söyledi. Ayrıca, operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacağına inandığını belirtti.

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