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Kripto Para Borsasında Dolandırıcılık: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 kişi Ankara'da tutuklandı, toplam 219 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:24
Kripto Para Borsasında Dolandırıcılık: 6 Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

ANKARA (AA) - Kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 zanlı, Ankara'da tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, yüksek kazanç sağlama vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin kimlikleri belirlendi. B.A, A.D, M.S, N.S, İ.S. ve E.O. isimli şahıslar, 219 milyon lira gibi büyük bir miktarı haksız olarak elde ettikleri iddia ediliyor.

Soruşturmanın derinlemesine yürütüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Bu olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor ve yeni gelişmelerin takibi sürdürülüyor.

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