Kritik güvenlik toplantı sonrası ilk açıklama geldi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı'nın yapıldığı bölgede teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışmalarda 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerden 15'inin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede operasyonların devam ettiğini duyurdu. F-16'lar da terör hedeflerini bombalamaya devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekatı'nın sürdüğü bölgede terör örgütü PKK/YPG/KCK mensubu teröristlerin üs bölgesine sızma ve saldırı girişimleriyle ilgili son durum değerlendirildi. Erdoğan ve Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelede izlenen yol ve strateji hakkında görüşlerini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MERAL AKŞENER'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de telefonla konuştu. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekatı'nın devam ettiği bölgede yaşanan terör saldırısı ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

Şehit haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." dedi.

ZİRVE TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde meydana gelen alçak terör saldırısına karşı başlatılan operasyonlarda toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Toplantıda, terörle mücadelede izlediğimiz stratejilerin bütün yönleriyle gözden geçirildiği, Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 teröristin imha edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, varlığına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etme ve yok etme stratejisi doğrultusunda PKK/YPG/KCK terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye'nin, güney sınırlarında bir "teröristan" oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceği, meşru müdafaa hakkı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, terörün her türlüsüne karşı kalıcı olarak müdahale edeceği ifade edildi. Bölücü hainlerden dökülen her damla kanın hesabının kat be kat sorulduğu ve sorulmaya devam edileceği kaydedildi.