DOLAR
34,1 -0,32%
EURO
38,06 -0,1%
ALTIN
2.874,25 -1,68%
BITCOIN
2.140.630,72 0,49%

Kriz Yönetiminde Uluslararası İşbirliği Önemli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, kriz dönemlerinde etkili iletişim ve işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:58
Kriz Yönetiminde Uluslararası İşbirliği Önemli

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi New York'ta Toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York'ta düzenlenen Stratcom Public Forumda yaptığı konuşmada sosyal medya çağında kriz durumlarının bilgi kirliliğine yol açtığını belirtti. Altun, doğru bilginin önemi üzerinde durarak, "Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar, etkili iletişimin sağlanması için birlikte hareket etmelidir," dedi.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Altun, doğal afetler ve diğer krizlerin bölgesel ve küresel düzeyde koordine edilmesi gerektiğini ifade ederek, farklı aktörler arasındaki işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kriz Anında Etkili İletişim Gerekliliği

Forumda yapılan konuşmada, iletişim kanallarının önceden belirlenmesinin önemine dikkat çekildi. Altun, "Kriz zamanlarında iletişim, risk altındaki insanlara ulaşmak için kritik bir rol oynar," dedi.

Sosyal Medyanın Rolü ve Önemi

Yanlış bilgilerin sosyal medya aracılığıyla hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Altun, doğru ve güncel bilgiler sağlamanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yapay zekanın kriz yönetimindeki potansiyel faydalarına ve risklerine de değindi.

Kriz Müdahalesi için Yeni Yaklaşımlar

Altun, uluslararası işbirliği ve etkili iletişim stratejilerinin gelecekteki kriz yönetimi için kritik olduğunu belirterek, geçmişten edinilen deneyimlerin bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: Oğul Tutuklandı, Baba Kalp Krizi Geçirdi
2
Pendik'te İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
3
Ağrı'da Sağanak Yağış Hayatı Etkiliyor
4
Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
5
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
6
Macron, Netanyahu'ya Savaş Uyarısında Bulundu
7
BM'den Lübnan'daki Şiddet Eylemlerine Sert Tepki

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak