Kriz Yönetiminde Uluslararası İşbirliği Önemli

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi New York'ta Toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York'ta düzenlenen Stratcom Public Forumda yaptığı konuşmada sosyal medya çağında kriz durumlarının bilgi kirliliğine yol açtığını belirtti. Altun, doğru bilginin önemi üzerinde durarak, "Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar, etkili iletişimin sağlanması için birlikte hareket etmelidir," dedi.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Altun, doğal afetler ve diğer krizlerin bölgesel ve küresel düzeyde koordine edilmesi gerektiğini ifade ederek, farklı aktörler arasındaki işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kriz Anında Etkili İletişim Gerekliliği

Forumda yapılan konuşmada, iletişim kanallarının önceden belirlenmesinin önemine dikkat çekildi. Altun, "Kriz zamanlarında iletişim, risk altındaki insanlara ulaşmak için kritik bir rol oynar," dedi.

Sosyal Medyanın Rolü ve Önemi

Yanlış bilgilerin sosyal medya aracılığıyla hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Altun, doğru ve güncel bilgiler sağlamanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yapay zekanın kriz yönetimindeki potansiyel faydalarına ve risklerine de değindi.

Kriz Müdahalesi için Yeni Yaklaşımlar

Altun, uluslararası işbirliği ve etkili iletişim stratejilerinin gelecekteki kriz yönetimi için kritik olduğunu belirterek, geçmişten edinilen deneyimlerin bir yol haritasına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.