KTO Başkanı Gülsoy: Atatürk’ün İzinde Güçlü ve Üretken Türkiye İçin Çalışıyoruz

Ömer Gülsoy'dan 10 Kasım anma mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder'i rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Gülsoy, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece bir askerî deha olarak değil; milletimize bağımsızlık, özgürlük ve çağdaş bir gelecek kazandıran büyük bir lider olarak tanımladı. Her 10 Kasım'ın, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin anlamını ve bıraktığı mirasın sorumluluğunu hatırlattığını vurguladı.

Başkan Gülsoy, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın yolunu üretmek, bilime değer vermek ve milli birlik ruhunu korumak olarak gösterdi. İş dünyası olarak Cumhuriyet'i ekonomik açıdan güçlendirme sorumluluklarının altını çizdi.

Gülsoy, Atatürk’ün ekonomi vizyonuna atıfta bulunarak şunları söyledi: "Bizler iş dünyası olarak, Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i, ekonomik olarak daha güçlü kılmakla yükümlüyüz. Onun gösterdiği ‘milli ekonomi’ vizyonu doğrultusunda; üreten, istihdam sağlayan, değer katan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz."

Başkan mesajında ayrıca Atatürk’ün şu sözünü de yol gösterici kabul ettiklerini belirtti: "Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini kaybederler."

Mesajını Atatürk’ün fikirlerinin rehberliğinde ilerleyeceklerini vurgulayarak tamamlayan Gülsoy, iş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığını korumak ve ekonomik bağımsızlığı sürdürmek için gayret göstereceklerini ifade etti.

Gülsoy sözlerini şu ifadelerle bitirdi: "Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

