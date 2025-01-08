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Küba'daki Patlama: 13 Asker Kayıp

Küba'da askeri malzeme deposunda meydana gelen patlamada 13 askerden haber alınamadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 06:23
Küba'daki Patlama: 13 Asker Kayıp

Küba'da Askeri Malzeme Deposunda Patlama!

Küba'nın Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde meydana gelen patlama, 13 askerin kaybolmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (Minfar) tarafından yapılan açıklamada, depodaki askeri malzemelerin henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak ettiği ifade edildi.

Kayıp Askerler ve Arama Kurtarma Çalışmaları

Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı bildirilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, kayıp askerlerin ailelerinin durumu hakkında bilgilendirildiğini ve Silahlı Kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiğine dikkat çekti.

Tahliye Olunmuş Bölge ve Güvenlik Önlemleri

Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayın etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

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