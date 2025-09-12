Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilçam Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay ve müdahale

Yangının, binanın elektrik panosunda başladığı bildirildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk gelen bilgilerde 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve can kaybı

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 6 kişiden Mustafa Gürhan (63), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

Tanık ifadesi

Çevre sakini Çiğdem Aslan yaşananları şöyle anlattı: "Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler."

