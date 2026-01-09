Küçükçekmece’de Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor

Küçükçekmece Belediyesi, park ve bahçelerde gerçekleştirilen ağaç budama çalışmalarından elde edilen dalları değerlendirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz yakacak desteği sunuyor. Bu uygulama hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.

Üç yılda 522 haneye destek

Belediyenin yürüttüğü çalışmayla son üç yılda 522 haneye ücretsiz yakacak hizmeti verildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuyla ilgili, ‘’İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz yakacak desteği, hem içimizi hem de evlerimizi ısıtıyor. Budanan ağaçları yakacak yardımı olarak komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu hizmetle hem doğayı koruyor hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her türlü israfı önleyerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Yakacak desteği talepleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden alınıyor. Park ve bahçeler ekipleri tarafından budanan ve ayrıştırılan ağaç dalları, başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak teslim ediliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN AĞAÇ DALLARIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YAKACAK DESTEĞİNDE BULUNUYOR. BU KAPSAMDA SON ÜÇ YILDA 522 HANEYE ÜCRETSİZ YAKACAK HİZMETİ VERİLDİ.