Küçükçekmece'de Bulunan Ceset Kayıp Genç Kıza Ait

Küçükçekmece'de Kayıp Genç Kızın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde yapılan keşifte, 18 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlenen bir ceset bulundu. Genç kız hakkında 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

Olayın Gelişim Süreci

Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde balıkçılar, derede hareketsiz bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler tarafından dereden çıkarılan kadının birkaç gündür suda olduğu tespit edildi.

Ceset üzerinde kimlik belirleme işlemlerini kolaylaştıracak bir belge bulunmadı. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis, cesedin kayıp başvurusu yapılan İnci Başaran'a ait olabileceği ihtimali üzerine durumu aileye bildirerek teşhis sürecine gitti. Ailenin Adli Tıp Kurumu'na gelmesiyle cesedin Başaran'a ait olduğu kesinleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.