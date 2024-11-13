DOLAR
34,33 -0,05%
EURO
36,27 -0,09%
ALTIN
2.842,37 0,03%
BITCOIN
3.043.559,79 1,56%

Küçükçekmece'de Bulunan Ceset Kayıp Genç Kıza Ait

Küçükçekmece'de Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin, kayıp başvurusunda bulunulan 18 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:43
Küçükçekmece'de Bulunan Ceset Kayıp Genç Kıza Ait

Küçükçekmece'de Kayıp Genç Kızın Cesedi Bulundu

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde yapılan keşifte, 18 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlenen bir ceset bulundu. Genç kız hakkında 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

Olayın Gelişim Süreci

Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde balıkçılar, derede hareketsiz bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler tarafından dereden çıkarılan kadının birkaç gündür suda olduğu tespit edildi.

Ceset üzerinde kimlik belirleme işlemlerini kolaylaştıracak bir belge bulunmadı. Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis, cesedin kayıp başvurusu yapılan İnci Başaran'a ait olabileceği ihtimali üzerine durumu aileye bildirerek teşhis sürecine gitti. Ailenin Adli Tıp Kurumu'na gelmesiyle cesedin Başaran'a ait olduğu kesinleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Havaya Rastgele Ateş Açılması Sonucu 3 Kişi Yaralandı
2
Aydın'da Lastik Değiştirirken Otomobilin Çarpmasıyla Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Trump, Adalet Bakanlığına Matt Gaetz'i Aday Gösterdi
4
Pakistan ve Bangladeş 1971'den Beri İlk Deniz Ticaretine İmza Attı
5
Mardin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 10 Gün Süreyle Yasaklandı
6
Antalya'da Kaçak Tıbbi İşlemler Yapan Şüpheli Yakalandı
7
Samsun’da Kayıp İki Çocuk Bulundu

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak