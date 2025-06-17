Küçükçekmece'de Görme Özürlüler Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) ile önemli bir sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projesine imza attı.

Denetimli serbestlik müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine, Müdür Resul Emrah Bilgin, GÖZDER Başkanı Mustafa Ercan ve derneğin başkan yardımcıları ile denetimli serbestlik müdür yardımcıları ve şefleri katıldı.

Bu protokol, denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma entegrasyonunu desteklemek ve görme engellilere dair farkındalık çalışmalarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında yükümlüler, dernek faaliyetlerine destek olmanın yanı sıra eğitim ve bilgilendirme seminerlerine katılarak, sosyal projelerde yer alacaklar.

Böylelikle, yükümlülerin sorumluluk duygusu gelişirken, engelli bireylerin yaşam koşulları hakkında bilinçlenerek empati kurma becerilerinin de artması amaçlanıyor.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) arasında sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) arasında sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.