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Küçükçekmece'de Hemşire Şengül Ayyıldız Anıldı

Küçükçekmece'de hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız, görev yaptığı sağlık merkezi önünde anıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:05
Küçükçekmece'de Hemşire Şengül Ayyıldız Anıldı

Küçükçekmece'de Hemşire Şengül Ayyıldız Anıldı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren hemşire Şengül Ayyıldız, görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde anıldı. 55 yaşındaki hemşire, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Yakınları Bir Araya Geldi

Ayyıldız için, yakınları ve mahalle sakinleri, kazanın meydana geldiği yer olan 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi önünde toplandı. Burada gazetecilere açıklama yapan Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, Ayyıldız'ın 13 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yürürken kaza geçirdiğini hatırlattı.

Kaybın Getirdiği Boşluk

Yeşilırmak, Ayyıldız'ın evli ve iki çocuk annesi olduğunu belirterek, "Onun kaybıyla birlikte bir ailenin, tüm sevenlerinin ve komşularının hayatlarında telafisi imkansız bir boşluk oluştu." dedi.

Adalet Süreci Başladı

Kazanın sebebinin hukuki süreçte netleşeceğini ifade eden Yeşilırmak, "Olay yerinde gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştır. Adalet sisteminin, hakkaniyetli bir ceza vermesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Karanfil ve Çelenk Bırakıldı

Açıklamanın ardından Ayyıldız'ın yakınları ve sevenleri, kazanın meydana geldiği yere karanfil ve çelenk bıraktı.

Olayın Detayları

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 13 Kasım tarihinde, otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S., kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen hemşire Ayyıldız'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü E.S., olay yerinde gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Şengül...

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız, görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde anıldı.

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Şengül...

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız, görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde anıldı.

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