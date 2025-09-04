DOLAR
Küçükçekmece'de Kamyon Alt Geçide Sıkıştı: 11 Yaşındaki Oğlu Yaralandı

Küçükçekmece Yenimahalle Mahallesi'nde hatboyu caddesinde bir kamyon alt geçide çarparak sıkıştı; sürücünün 11 yaşındaki oğlu ayakta tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:47
Küçükçekmece'de Kamyon Alt Geçide Sıkıştı

Olayın Detayları

Yenimahalle Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde meydana gelen kazada, 41 K 1750 plakalı kamyon alt geçidin duvarına çarparak sıkıştı. Kazada, kamyonu kullanan sürücünün oğlu 11 yaşında yaralandı.

Müdahale ve Trafik Akışı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi iki yönlü trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ayakta tedavi ederek durumunu stabilize etti.

Sürücünün İfadesi

Sürücü Alaattin B., gazetecilere yaptığı açıklamada yola kendisini navigasyonun soktuğunu belirtti. Becerir, "Köprüyü fark edemeyince vurduk. Uyarı tabelasını gördüm ama onu yolun başında sandım." diye konuştu.

Son Durum

Kamyonun kaldırılmasının ardından yetkililer caddeyi tekrar trafiğe açtı ve ulaşım normale döndü.

