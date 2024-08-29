Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: Seferler Durduruldu

Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası Yaşandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, hareket halindeki bir metrobüs kazaya karıştı. Olayda yaralanan yolcular olduğu bildirildi.

Kazanın Detayları: Beylikdüzü Yönünde

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü yönüne doğru ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Olay sonrası hemen acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Acil Müdahale

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı ifade edilirken, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yaralıları hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Seferlerin Durdurulması

Kaza nedeniyle metrobüs hattında her iki yönde de seferlerin yapılamadığı öğrenildi. Yetkililer, olayın nedenine dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.