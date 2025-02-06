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Küçükçekmece'de Polis Uygulama Noktalarını İfşa Eden 10 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de, polis uygulama noktalarını ifşa eden 10 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:47
Küçükçekmece'de Polis Uygulama Noktalarını İfşa Eden 10 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de Önemli Operasyon

Küçükçekmece'de, polis uygulama noktalarını ifşa eden 10 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma sonucunda ortaya çıktı. Başsavcılık, "İstanbul Dikkat" isimli mesajlaşma grubunda, polislerin uygulama noktalarının yerlerinin paylaşıldığı ihbarı aldı.

Mesajlaşma Grubundaki Faaliyetler

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, grupta yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu ve yöneticiler tarafından referanslı kişilerin gruba katıldığını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde, grupta yöneticilik yapan, aralarında 5'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kanıtlar Ele Geçirildi

Polis ekipleri, yapılan aramalar sonucunda 9 cep telefonunu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.

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