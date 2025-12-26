Küçükçekmece'de Şeb-i Arus: Mevlânâ'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı

Küçükçekmece'de Şeb-i Arus programı düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 752. vuslat yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Şeb-i Arus programıyla vatandaşları bir araya getirdi.

Etkinlik Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi; programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlyas Dikici programda yaptığı konuşmada, ‘’Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bizleri bu kıymetli sanatçılarımızla buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun’’ dedi.

Manevi atmosfer şöleni

Hz. Mevlana’nın anıldığı programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen semazen gösterisi katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi.

Gösterinin sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Etkinlik Yönetmeni Bahri Güngördü ve Postnişin Nezih Çetin'e çiçek takdim edildi. Program sonunda vatandaşlara helva ikram edildi.

