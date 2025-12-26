DOLAR
Küçükçekmece'de Şeb-i Arus: Mevlânâ'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı

Küçükçekmece Belediyesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 752. vuslat yıldönümünde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus programında semazen gösterisi ve helva ikramı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:00
Küçükçekmece'de Şeb-i Arus programı düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 752. vuslat yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Şeb-i Arus programıyla vatandaşları bir araya getirdi.

Etkinlik Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi; programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlyas Dikici programda yaptığı konuşmada, ‘’Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bizleri bu kıymetli sanatçılarımızla buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Herkesin Regaip Kandili mübarek olsun’’ dedi.

Manevi atmosfer şöleni

Hz. Mevlana’nın anıldığı programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen semazen gösterisi katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi.

Gösterinin sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Etkinlik Yönetmeni Bahri Güngördü ve Postnişin Nezih Çetin'e çiçek takdim edildi. Program sonunda vatandaşlara helva ikram edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

