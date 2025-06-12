Küçükçekmece'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı

Küçükçekmece'de Otomobil Yangını

Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde gerçekleşti.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

34 DN 7809 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Dumanı fark eden sürücü Berfu Dilara Sevinç, aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı.

Olay Yerine İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sürücünün Açıklamaları

Sürücü Sevinç, olayın anını anlatarak, "D-100 kara yolunda ilerliyordum, Küçükçekmece mevkisine geldiğimde bir sürücü beni uyardı. Dumanların yükseldiğini söyledi. Arabayı kenara çektim ve kendimi dışarı attım. Araçta yalnızdım. Araç artık kullanılamaz hale geldi," dedi.

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.