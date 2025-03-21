Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olay, Cennet Mahallesi'nde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:04
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıda, bir kişi yaşamını yitirdi, diğer bir kişi ise yaralandı. Olay, Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta, kırmızı ışıkta bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca düzenlenen saldırıda gerçekleşti.

Kimliği henüz belirsiz kişi veya kişiler tarafından araca ateş açılması sonucunda, araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi ise hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerde, çok sayıda boş kovanın tespit edildiği belirtildi.

Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayda kullanılan araç bir çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın yolda araca doğru ateş açtığı anlar net bir şekilde yer alıyor.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı...

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı...

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Cengiz Sokak'ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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