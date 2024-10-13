Küçükçekmece'de Toprak Kayması Nedeniyla Bina Boşaltıldı

Küçükçekmece'de İnşaat Alanında Toprak Kayması

Küçükçekmece'de, Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında yaşanan toprak kayması, çevresindeki bir binanın boşaltılmasına neden oldu.

Hızla Müdahale Edildi

Gece saatlerinde gerçekleşen olay sonrası, durumu haber alan polis, zabıta ve belediye ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Ekipler, inşaat alanı etrafında güvenlik önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağladı.

Boşaltılan binadaki sakinler, Küçükçekmece Belediyesi tarafından tahsis edilen bir misafirhaneye yönlendirildi.

Sakinlerin Endişeleri

Apartman sakinlerinden Yasin Ceylan, yaptığı açıklamada, toprak kayması sonrası yaşanan panik ve can güvenliği konularında endişelerini dile getirerek, binada çatlak olup olmadığının belli olmadığını ifade etti. Ceylan, gece saatlerinde müteahhidin mağdur olan sakinlerin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurguladı.

Çalışmalar Hakkında İddialar

Çevredeki binalarda yaşayan Selahattin Acar ise, toprak kaymasının meydana geldiği esnada inşaat alanında yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu sesler üzerine kepçe operatörünü uyardığını belirtti. Acar, yürütülen çalışmalar esnasında uygun olmayan kepçenin kullanıldığını iddia etti.