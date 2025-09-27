Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan otluk yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:09
Olayın Detayları

Küçükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alanda hızla yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

