Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Protesto: Arap ve İsrailli Öğrenciler Gazze'ye Dikkat Çekti

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Gazze Protestosu

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde çok sayıda Arap ve İsrailli öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılara dikkat çekmek amacıyla üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, barış çağrısında bulundu.

Öğrencilerden Savaş Karşıtı Mesajlar

Protestoya katılan öğrenciler, siyah kıyafetler giyerek savaş karşıtı pankartlar taşıdı. Taşıdıkları dövizlerde dikkat çekici mesajlar bulunuyordu. Öğrenciler, "17 bin 954'ü çocuk 12 bin 364'ü kadın 50 bin 669 kişi savaşta öldü", "Soykırımı durdurun", "Gazetecileri bombalamaya son verin" ifadelerine yer vererek, Gazze'deki trajik duruma dair farkındalık oluşturdu.

Al-Quds Free Grubunun Desteği

İsrailli sol görüşlü "Al-Quds Free (Özgür Kudüs)" adlı grup, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırıma karşı Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Filistinli öğrenci hareketleri öncülüğünde düzenlenen protestoya katıldık." ifadelerine yer verdi. Paylaşımda ayrıca, üniversite yönetiminin gösteriyi engellemeye çalıştığı ve katılımcıları tehdit ettiği belirtilirken, tüm baskılara rağmen soykırımı durdurmak ve Filistin'i özgürleştirmek için mücadele eden öğrencilere destek verdikleri vurgulandı.