DOLAR
38,01 0,05%
EURO
41,52 0,13%
ALTIN
3.683,05 -1,08%
BITCOIN
3.039.531,77 -1,39%

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Protesto: Arap ve İsrailli Öğrenciler Gazze'ye Dikkat Çekti

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde, Gazze'deki saldırılara karşı Arap ve İsrailli öğrenciler ortak bir protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:10
Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Protesto: Arap ve İsrailli Öğrenciler Gazze'ye Dikkat Çekti

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Gazze Protestosu

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde çok sayıda Arap ve İsrailli öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılara dikkat çekmek amacıyla üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, barış çağrısında bulundu.

Öğrencilerden Savaş Karşıtı Mesajlar

Protestoya katılan öğrenciler, siyah kıyafetler giyerek savaş karşıtı pankartlar taşıdı. Taşıdıkları dövizlerde dikkat çekici mesajlar bulunuyordu. Öğrenciler, "17 bin 954'ü çocuk 12 bin 364'ü kadın 50 bin 669 kişi savaşta öldü", "Soykırımı durdurun", "Gazetecileri bombalamaya son verin" ifadelerine yer vererek, Gazze'deki trajik duruma dair farkındalık oluşturdu.

Al-Quds Free Grubunun Desteği

İsrailli sol görüşlü "Al-Quds Free (Özgür Kudüs)" adlı grup, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırıma karşı Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Filistinli öğrenci hareketleri öncülüğünde düzenlenen protestoya katıldık." ifadelerine yer verdi. Paylaşımda ayrıca, üniversite yönetiminin gösteriyi engellemeye çalıştığı ve katılımcıları tehdit ettiği belirtilirken, tüm baskılara rağmen soykırımı durdurmak ve Filistin'i özgürleştirmek için mücadele eden öğrencilere destek verdikleri vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası
2
Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde
3
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor
4
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 819 Şüpheli Hakkında Dava Açıldı
5
Leylekler Baharı Karşılamak Üzere Hatay'a Dönüyor
6
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi
7
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!