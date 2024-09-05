Kudüs Seriyyeleri, Tulkerim'de İsrail Askerlerine Pusu Kurdu

Kudüs Seriyyeleri'nden Açıklama

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Tulkerim Tugayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kalan Tulkerim kentinde bir grup İsrail askerini pusuya düşürdüğünü ve bu operasyonda bazı askerler öldürüldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

Operasyonun Detayları

Tulkerim Tugayı'na ait yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Tulkerim'deki Belavine kavşağında önceden hazırlamış olduğumuz bileşik pusu sayesinde düşman İsrail piyade kuvvetine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdik; bu operasyonda ölü ve yaralılar meydana geldi" ifadesine yer verildi.

Çatışmalar Arttı

Ayrıca, Tulkerim Tugayı bağlı direniş güçlerinin, bölgedeki savaş alanlarında İsrail askerleriyle toplamda 7 farklı silahlı çatışma yürüttüğü ve 4 askeri araca saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail Ordusunun Yürüttüğü Saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusunun Cenin ve Tulkerim bölgelerine takviye sevk ettiğine dair bilgiler gelmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Cenin ve Tulkerim'de yaşanan çatışmalar sonucu silah ve patlama sesleri yükseliyor. 28 Ağustos'tan bu yana süregelen geniş çaplı saldırılarda, Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 130 kişi ise yaralandı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında yaşanan çatışmalarda toplamda 685 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgede gerginliğin artmasına zemin hazırladı.