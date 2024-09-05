Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kudüs Seriyyeleri, Tulkerim'de İsrail Askerlerine Pusu Kurdu

Kudüs Seriyyeleri, Tulkerim'de İsrail askerlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 02:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 02:57
Kudüs Seriyyeleri, Tulkerim'de İsrail Askerlerine Pusu Kurdu

Kudüs Seriyyeleri'nden Açıklama

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Tulkerim Tugayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kalan Tulkerim kentinde bir grup İsrail askerini pusuya düşürdüğünü ve bu operasyonda bazı askerler öldürüldüğünü ya da yaralandığını duyurdu.

Operasyonun Detayları

Tulkerim Tugayı'na ait yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Tulkerim'deki Belavine kavşağında önceden hazırlamış olduğumuz bileşik pusu sayesinde düşman İsrail piyade kuvvetine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdik; bu operasyonda ölü ve yaralılar meydana geldi" ifadesine yer verildi.

Çatışmalar Arttı

Ayrıca, Tulkerim Tugayı bağlı direniş güçlerinin, bölgedeki savaş alanlarında İsrail askerleriyle toplamda 7 farklı silahlı çatışma yürüttüğü ve 4 askeri araca saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail Ordusunun Yürüttüğü Saldırılar

Öte yandan, İsrail ordusunun Cenin ve Tulkerim bölgelerine takviye sevk ettiğine dair bilgiler gelmektedir. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Cenin ve Tulkerim'de yaşanan çatışmalar sonucu silah ve patlama sesleri yükseliyor. 28 Ağustos'tan bu yana süregelen geniş çaplı saldırılarda, Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 130 kişi ise yaralandı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında yaşanan çatışmalarda toplamda 685 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgede gerginliğin artmasına zemin hazırladı.

İLGİLİ HABERLER

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor