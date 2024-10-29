Kuğulu Park’ta 5 Yeni Kuğu Yavrusu

Kuğulu Park’ta Sevinç Dolu Bir Gün

Ankara'nın simgelerinden biri olan Kuğulu Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 5 yeni siyah kuğu yavrusuyla kutlama yaptı.

Yeni Yavrular Parkı Şenlendirdi

Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bu güzel parkta, dünyaya gelen kuğu yavruları, parkın mevcut kuğu, kaz ve ördek ailesine katıldı. Park görevlileri, yavruların sağlık durumlarını veteriner hekimler eşliğinde titizlikle takip etti.

Başkentlilerin İlgisi Yoğun

Veteriner hekimlerce sağlığı kontrol edilen 5 yavru, suya bırakıldığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park’ı ziyaret eden başkentlilerin yoğun ilgisini çekti.

Görevlilerden Önemli Uyarı

Park görevlileri, ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu önlemle, yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi hedefleniyor.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.