DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,04 0,12%
ALTIN
3.043,51 -0,68%
BITCOIN
2.466.449,15 -3,41%

Kuğulu Park’ta 5 Yeni Kuğu Yavrusu

Başkent Ankara'da Kuğulu Park, 5 siyah kuğu yavrusuyla şenlendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:02
Kuğulu Park’ta 5 Yeni Kuğu Yavrusu

Kuğulu Park’ta Sevinç Dolu Bir Gün

Ankara'nın simgelerinden biri olan Kuğulu Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 5 yeni siyah kuğu yavrusuyla kutlama yaptı.

Yeni Yavrular Parkı Şenlendirdi

Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bu güzel parkta, dünyaya gelen kuğu yavruları, parkın mevcut kuğu, kaz ve ördek ailesine katıldı. Park görevlileri, yavruların sağlık durumlarını veteriner hekimler eşliğinde titizlikle takip etti.

Başkentlilerin İlgisi Yoğun

Veteriner hekimlerce sağlığı kontrol edilen 5 yavru, suya bırakıldığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park’ı ziyaret eden başkentlilerin yoğun ilgisini çekti.

Görevlilerden Önemli Uyarı

Park görevlileri, ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu önlemle, yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi hedefleniyor.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
2
Rusya, 131 Avustralyalıya Giriş Yasağı Getirdi
3
ABD'nin Hava Savunma Füzeleri Stokları Tehlikede
4
İspanya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Büyük Hasar Oluştu
5
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı
6
Fethiye'de 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta GÖKBEY Helikopterinin Teslimatını Yaptı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek