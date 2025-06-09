Kul Filmi Çekimlerine İstanbul’da Başlıyor!

Psikolojik gerilim türünü harmanlayan Kul filminin çekimleri, 11 Haziran tarihinde İstanbul'da start alacak. Yönetmen ve senarist Mehmet Emin Yıldırım, Maltepe'de bir otelde gerçekleştirilen filme ait okuma provasında, projeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hikaye Sıradan İnsanların Sıradan Olmayan Yaşamları

Yıldırım, filmi tanımlarken “Sıradan insanların sıradan olmayan hikayelerini anlatmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. Projenin, ana akım içerisinde yer almayan, tam anlamıyla arthouse da diyemeyeceği bir yapım olduğunu belirten Yıldırım, “İnşallah istediğimiz noktaya ulaşırsak, Türkiye'de yeni bir türün peşinden gideceğiz. Bunun öncüsü olmak istiyorum” dedi.

Gerilim ve Psikoloji Bir Arada

Yıldırım, daha önce çektiği “Şair” filmine atıfta bulunarak, “Normalde arthouse, festival sineması üzerine çalışıyorum. Ancak bu filmde sıradan hayatlara inerek gerilim unsurlarını barındırmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu. Gerilimli atmosferin, hem senaryo yazımı hem de oyuncuların performanslarıyla oluşturulacağını belirtti.

Oyuncular ve Çarpıcı Performanslar

Filmin oyuncularından Gürgen Öz, Kul filminin “çok ilginç bir senaryoya” sahip olduğunu vurgulayarak, “Enteresan bir atmosfer filmi, güzel psikolojik bir gerilim” yorumunu yaptı. Öz, canlandıracağı karakterin de karanlık bir geçmişe sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Diğer oyunculardan Sadi Celil Cengiz, filmin etkileyici senaryosunun kendisini çektiğini ifade ederken, Tayfun Sav ise projenin kalitesine olan inancını dile getirdi. Başrol oyuncusu Yiğit Çelebi ise sinema dünyasındaki heyecanını “İlk defa bir sinema filminde yer alıyorum. İnşallah iyi bir film olur” şeklinde belirtti.

29 Ağustos’ta Vizyona Girecek

Filmin 29 Ağustos’ta vizyona girmesi planlanıyor. Bütün ekip ve oyuncuların ortak dileği, filmle birlikte festivallerde yer almak ve izleyicilerle buluşmak” diye konuştu.

Psikoloji ve gerilim türünü bir araya getiren "Kul" filminin çekimleri, 11 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. Maltepe'de bir otelde gerçekleştirilen filmin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, basın mensuplarına filme dair açıklamalarda bulundu.