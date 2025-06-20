Kula'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde Kalınharman Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangın ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik özverili çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.