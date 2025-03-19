Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri, çocuklara yönelik eğlenceli aktivitelerle sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:14
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri, bu yıl da renkli aktivitelerle devam ediyor. Programın 19. gününde, çocukları eğlendirmeyi hedefleyen etkinlikler ziyaretçileri bekliyor.

Zengin Etkinlik Programı

Etkinlikler kapsamında 'Külliye'de çocuk sesi', 'Akıllı Tavşan Momo Müzikali', cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölye etkinlikleri ve vantrolog gösterileri düzenleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Aile Yılı Hatırası' temalı stantları da çocukların ilgisini çekiyor.

Bu stantlarda yer alan boyama, çanta boyama ve ebru etkinlikleriyle çocuklar, keyifli anlar geçirirken, yaratıcılıklarını da geliştiriyor.

El Becerilerini Geliştirme Fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Aile Atölyeleri' ise 3-6 yaş arası çocuklar için özel aktiviteler sunuyor. Yastık dikimi, ayraç yapımı ve hama boncuk etkinlikleri, çocukların hem eğlenmesini hem de el becerilerini geliştirmesini sağlıyor.

Etkinlik Saatleri

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan program, her gün 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Külliye'de çocuk sesi", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali", cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölye etkinlikleri ve vantrolog gösterileri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 19. gününde de devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Külliye'de çocuk sesi", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali", cep sineması, izcilik oyunları, masal anlatımı, atölye etkinlikleri ve vantrolog gösterileri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 19. gününde de devam ediyor.

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