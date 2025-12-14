Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık

Kültepe'de 4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu

Elma, üzüm ve Anadolu'da nadir rastlanan kızılcık örnekleri kazılarda ortaya çıktı

Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine taşıyan arkeolojik belgelerle biliniyor. Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde yer alan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun süren kazılarından biri olan alanda yürütülen çalışmalarda, 4 bin 500 yıl öncesine tarihlendirilen kurutulmuş meyveler bulundu.

Kazıların başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu yönetimindeki ekip, çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürdürüyor. 1948'de başlayan ve aralıksız devam eden kazılar, daha önce ortaya çıkarılan tanrı ve tanrıça betimlemelerinin bulunduğu mekânların yakınında yeni buluntulara ulaştı.

Ekibin araştırdığı söz konusu bölümün kutsal oda olabileceği değerlendirilirken, arkeologlar hasır sepetler veya bez torbalar içinde korunmuş çok sayıda kurutulmuş meyve tespit etti. Buluntular arasında açıkça belirlenen türler küçük elma, üzüm ve kızılcık oldu.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu meyvelerin günlük kullanımın ötesinde, muhtemelen tören ve ritüeller sırasında tüketilen kurutulmuş meyveler olduğunu belirtti. Kulakoğlu, ayrıca kızılcık kurutmasının Anadolu'da nadir görüldüğünü, hatta şimdiye kadar bu tür bir bulgunun kayıt altında olmadığını vurguladı.

Paleobotanik ekibi tarafından kimliklendirilen örneklerin, Anadolu botaniği ve eski dönem meyve türlerinin tarihine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Araştırmacılar, böylesi buluntuların bölgenin kültürel ve ekonomik yaşamına dair yeni veriler sunacağını belirtiyor.

