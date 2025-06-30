Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nden Adıyaman'a Davet

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Adıyaman'ın turizm açısından eski canlılığına döndüğünü belirterek, herkesi bu tarihi şehri keşfetmeye davet etti.

Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında gazetecilerle gerçekleştirdikleri Adıyaman gezisi sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kültür sanat muhabirleri ile birlikte şehirlerin kültürel mirasını yerinde incelediklerini ifade etti. Adıyaman'ı bu yılki etkinlikte özellikle seçme nedenlerinin başında, zengin tarihi ve kültürel değerleri olduğunu vurguladı.

Gökdemir, Kahramanmaraş merkezli depremler'den ciddi şekilde etkilenen Adıyaman'ın mevcut durumunu değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman, pek çok yabancı ülke ve iç turizmden turist çekebilen bir il. Geçmişten gelen 'deprem oldu, artık oralar yıkıldı, oralarda bir şey kalmadı' algısına karşılık, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak diyoruz ki, hayır öyle değil!"

Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devletin çabaları sonucunda bölgedeki kültürel dokunun yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ziyaret ettikleri yerlerde tarihi yapılarının korunduğunu ve turizm hareketliliğini bizzat deneyimlediklerini dile getirdi.

"O tarihi eserler dimdik ayakta duruyor. Biz bunu yerinde gördük ve inceledik. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, Adıyaman'ı mutlaka görmeniz gerekiyor. Depremin izleri geride kalmış, yeniden turizme açılmış ve şu anda insanlar akın akın bu tarihi mekanları gezmeye, görmeye geliyorlar."

Etkinlik kapsamındaki Nemrut Dağı ziyaretinde Kommagene Krallığı'nın eserlerini inceleme fırsatı bulduklarını belirten Gökdemir, "Bu eserleri kültür sanat muhabirleri olarak yerinde inceliyor, belgeliyor ve kamuoyuna aktarıyoruz. Herkesi Adıyaman'a davet ediyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Adıyaman'ın turizm açısından eski günlerine döndüğünü ve herkesi Adıyaman'a beklediklerini söyledi. Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında gazetecilerle gerçekleştirdikleri Adıyaman gezisi sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulundu.