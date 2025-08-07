Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bitlis'te Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bitlis'te gerçekleştirdiği programda, terörsüz bir Türkiye oluşturma amacını ve bu süreçte Bitlis'in önemini vurguladı. Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç, sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkin şekilde yönetebilmemizi sağlıyor. Yeni bir dönemle birlikte ciddi atılımlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Önemli Görüşmeler ve İstişareler

Bitlis programı çerçevesinde Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile bir araya gelen Bakan Ersoy, Valilikte şeref defterini imzalayarak ildeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca kaymakamlar ve belediye başkanları ile toplantılar yaptı.

Tarih ve Kültür Mirası

Bitlis’in tarihi ve kültürel zenginliklerinden övgüyle bahseden Ersoy, "Bu kadim şehir, dünyanın her yerinden misafirleri ağırlayacak zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bitlis, artık huzursuzlukla anılmayacak, doğasıyla ve kültürüyle hayatımızda yer alacak" dedi.

Yeni Projeler ve Yatırımlar

Bakanlık olarak şehirlerin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Ersoy, Bitlis’in turizm potansiyelinin artırılması için yeni projeler hayata geçireceklerini belirtti. "Dört ana turizm destinasyonu bulunan Bitlis’te, turizm alanında rekabetin şehirler düzeyine taşındığını unutmamalıyız" diyen Ersoy, bu doğrultuda yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket edeceklerini vurguladı.

Kültürel Etkinlikler ve Festivaller

31 Temmuz’da yapılan lansmanda duyurdukları “Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin detaylarını paylaşan Bakan Ersoy, Bitlis’in de dahil olduğu 5 şehirde 22 Ağustos tarihinde başlayacak etkinliklerin kültür ve sanat alanında önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Gerçekleştirilecek festivalin Türkiye'nin kültürel zenginliğini ortaya koymak açısından önemini vurguladı.

Doğal Zenginlikler ve Arkeolojik Çalışmalar

Doğal zenginlikler ve arkeolojik kazılarla ilgili bilgiler de paylaşan Ersoy, Nemrut Kalderası gibi doğal güzelliklerin turizm açısından ne denli önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Bitlis Kalesi ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki eserlerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bakan Ersoy, Bitlis’in turizmde önemli bir merkez haline gelmesi için gereken adımları atacaklarını ve bu alanların daha geniş kitlelere tanıtılması adına çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

