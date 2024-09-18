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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çankırı'da Önemli Açıklamalar

Bakan Ersoy, Çankırı'da iade edilen tarihi eserler ve Türkiye'nin turizm hedefleri üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:40
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çankırı'da Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çankırı'da Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankırı'da düzenlenen programda önemli bilgiler paylaştı. Ersoy, yaklaşık 2 bin 500 yıllık bronz bir sedirin Paul Getty Müzesi'nden Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bu eserin, 1980'li yıllarda Manisa'daki bir mezardan kaçırıldığını belirtti.

Türkiye'nin Kültürel Mirası ve Turizm Potansiyeli

Ersoy, Türkiye Buluşmaları etkinliği kapsamında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin yönetim eksikliklerine dikkat çekti. Türk milletinin güvenini kazanmak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'mize adeta çağ atlattı ve tarihe geçmeye devam ediyor,” dedi.

Türkiye'nin geçmişteki turizm potansiyelini yeterince kullanamadığını ifade eden Bakan Ersoy, 2002 yılında ülkeye gelen turist sayısının sadece 12 milyon olduğunu, 2024 yılı itibarıyla bu sayının 60 milyona çıkmasını öngördüklerini belirtti.

Kültürel Mirasın korunması için yapılan çalışmalar

Bakan Ersoy, turizmin 12 aya yayılması için yapılan çalışmalara değinerek, kültürel mirasın önemini vurguladı. Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Türkiye'nin dünyada bir numara olduğunu söyledi.

“Kültürel mirasımıza sahip çıkmak üzere bir başkanlık kurduk. Yurt dışına kaçırılan eserlerin izini sürerek, bunları ülkemize geri kazandırıyoruz,” ifadelerini kullandı. Son olarak, son 6 yılda 7 bin 840 eser, 2002 yılından bu yana ise 12 bin 156 eserin iadesini sağladıklarının altını çizdi.

Etkinlikte AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan da selamlama konuşması yaptı. Bakan Ersoy, program sonrası Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda) ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda) ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda) ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda) ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda) ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağ 2), Çankırı'da Vali Mustafa Fırat Taşolar'ı (sağda) ziyaret etti.

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