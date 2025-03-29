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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" Etkinlikleri Açıklaması

Bakan Ersoy, Külliye'de Ramazan etkinliklerine katılan 400 bini aşkın kişiyi kutladı ve teşekkür mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:58
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" Etkinlikleri Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT iş birliğiyle düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri hakkında önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 400 bini aşkın gönlün Ramazan'ın huzur ikliminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiğini belirtti. Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın destekleriyle sergilerden konserlere, çocuk oyunlarından sanat atölyelerine uzanan dopdolu bir ayı geride bıraktık. Hatıralarla dolu bu güzel ramazanda, 7'den 70'e herkesin gönülden yer aldığı etkinliklerde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin gelecekte de Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı. Paylaşımında ayrıca etkinlikten görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı.

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