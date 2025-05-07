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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Önemli Açıklamalar

Bakan Ersoy, Türkiye’nin kültürel mirası ve İslam sanatları hakkında farkındalığı artırmaya yönelik önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 18:00
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda yaptığı konuşmada, ülke içindeki kültürel mirası ihya etme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ersoy, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, arkeoloji alanında yürüttüğü çalışmalarla adeta tarih yazıyor.' şeklinde ifade etti.

Bakan Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen fuarın açılışında, bir mirasa sahip olmanın ahlaki sorumlulukları beraberinde getirdiğini belirtti. 'Muhafaza etmenin zor ve değerli olduğunu' dile getiren Ersoy, bakanlık olarak medeniyete ait eserlere her zaman özel bir önem verdiklerini vurguladı.

Ersoy, konuşmasında, 'Dünyanın dört bir yanına kaçırılan tarihi eserlerimizin peşine düşerek binlerce eserin yeniden ülkemize getirilmesini sağladık.' diyerek bu konuda kat edilen mesafeyi de aktardı.

Uluslararası kültür ve sanat kamuoyunun, Türkiye merkezli yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Ersoy, 'Mirası korumaya ve dünyanın dört bir yanında anlatmaya devam edeceğiz.' dedi.

Açılışı yapılan fuarın, kadim mirasa duyulan saygıyı yansıtması bağlamında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Ersoy, bu tür organizasyonların geçmiş ve bugün arasında daha güçlü bağlar kurduğunu söyledi. 'Çok kıymetli sanatçılarımızın emekleriyle oluşan sanatlarımızın unutulmasına izin vermiyoruz. Aynı zamanda yeni kuşaklara ilham oluyoruz.' şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, tezhip, ebru, minyatür, çini gibi İslam sanatlarının yüksek bir manevi duyarlılık ekseninde işlendiğini belirtti. 'Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, geleneksel Türk-İslam sanatlarının hitabına kulak vermeye devam edeceğiz.' diyerek, geleneksel sanatların tüm dünyada etkin bir şekilde tanıtılacağına söz verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"nın açılış programında konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"nın açılış programında konuşma yaptı.

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