Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Anıtkabir'e 90. Yıl Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve beraberindeki heyet katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaşan heyet, Belviranlı'nın çelenk bırakmasıyla saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin ardından, hatıra fotoğrafı çekildi.

Belviranlı, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da yolumuza ışık tutan ilkelerinizin bugün bizlere mirası olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90. yılına erişmiş olmasının kıvancıyla manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen, azim ve inançla kurduğunuz Cumhuriyetimizin yüksek kültür ve sanat alanına münhasıran ihdas edilmiş Genel Müdürlüğümüz, bir asra yaklaşan geçmişi ile klasik ve modern sanata yön veren saygın bir kurumdur.

Görev ve yetkileri kendisine 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 280. maddesiyle 1935 yılında tevdi edilen Genel Müdürlüğümüz, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde sanatın en yüksek ihtisas birimlerini, müzelerini, galerilerini barındırarak toplumuna güzel sanatları en seçkin yönleriyle sunma gayretini artıran büyük bir ailedir.

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, dünyanın müreffeh ve güçlü devletleri arasında yer alan ülkemizi, Zat-ı Ali'nizin ve aziz şehitlerimizin mukaddes emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin sanat neferleri olarak, iftiharlarla dolu şanlı tarihimizin gururuyla, yüksek Türk kültürünü ve sanatını gelecek nesillerimize aktararak, sönmez yıldızımızı parlatacağız. Sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyor, şükran ve minnetle anıyoruz."

Anıtkabir ziyaretinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Sahne Sanatları Topluluğu ve Devlet Türk Halk Müziği Korosu gibi birçok sanat kurumu da yer aldı. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefleri ve yönetici kadrosu da törende yer alarak destek verdiler.

Genel Müdürlüğe bağlı Ankara Devlet ve Resim Heykel Müzesi ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi çalışanlarının yanı sıra, İzmir ve Erzurum Resim ve Heykel Müzeleri'nden yöneticiler de etkinlikte bulunarak Anıtkabir'e saygı duruşunda bulundular.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve beraberindeki heyet, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Belviranlı'nın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve beraberindeki heyet, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Belviranlı'nın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.